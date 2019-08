Pablo Echarri habló de sus "polémicas" vacaciones en Mallorca

Pablo Echarri brindó una extensa entrevista en "Cosas de minas", ciclo radial que conduce Andrea Bisso y ,entre otras cosas, habló sobre las elecciones que dejaron como triunfador a Alberto Fernández por sobre Mauricio Macri.





El actor, referente kirchnerista en los medios, contó también lo que sintió sobre la postulación de su hija de dieciséis como fiscal en su primera votación.





"Es una alegría muy grande porque ella fue voluntaria. Me emociona la decisión y la convicción de muchos chicos y cómo el espíritu comprometido viene de esa edad. Cuando terminó la dictadura había mucho miedo. Mi viejo me advertía que no me metiera en política o no desarrollara el compromiso cívico que tienen los chicos", señaló Echarri sobre la decisión de su hija Morena.





Por otro lado, el marido de Nancy Dupláa se refiró a las críticas que recibió por haberse ido de vacaciones a Mallorca, España. "Fue un gustazo que nos dimos. Es un derecho que tenemos y lo ejercemos con libertad. Asumo que hay un sector de la sociedad que maneja altos niveles de intolerancia y que las redes sociales le da visibilidad", indicó.





"Que una familia de origen humilde que se expresa a favor de la clase trabajadora no pueda irse a un lugar maravilloso de vacaciones es un comentario clasista que deja mal a quien lo hace", finalizó.