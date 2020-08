Pablo Echarri, durísimo contra el Dipy: "Cerrá el or.."

En las últimas horas, "El Dipy" David Adrián Martínez se volvió tendencia desde las redes sociales por su postura sobre los políticos nacionales.

El cantante de cumbia incluso grabó un video para dejar en claro su pensamiento y responder a las críticas que recibió, luego de que lo tildaran de Macrista.

“Estoy sorprendidísimo porque piensan que porque canto cumbia y salí de un barrio humilde, soy kirchnerista o soy peronista. Yo me crié en La Tablada, partido de La Matanza Vine desde Gualeguaychú, de Entre Ríos a Buenos Aires. Ahora que se enteraron que no soy ni peronista ni kirchnerista, ahora soy macrista. No soy de ninguno de ellos. No soy de nadie”, expresó.

Lo cierto es que de manera impensada, Pablo Echarri lo cruzó desde Twitter, luego de que el artista tropical cuestionó el lenguaje inclusivo que utilizó un joven en conferencia de prensa como oficial parte del Ministerio de Salud.

"En serio "LES PIBIS"? En serio nos vamos a bancar esto? En serio somos tan pelotudos? Díganme viejo choto, quedaste en el tiempo, todo lo que quieran, pero esto no me lo banco. No así no", reflexionó Dipy.

El posteo del Dipy.

Lo que motivó la furia e insulto de Echarri, defensor de la gestión K: "Cerra el orto, Dipy y deja que les pibxs se expresen como quieran. Al final sos terrible ortiva".

Luego, el cantante tropical exclamó: "Apareció Echarri gente!!!" y luego abrió un hijo con mucha ironía: "Me prepare toda la vida para hacer esto", indicó.