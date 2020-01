Ozzy Osbourne confirmó que padece Parkinson

El reconocido músico Ozzy Osbourne reveló que sufre de Parkinson y que ya no puede ocultar sus problemas de salud, que lo llevan a consumir una gran cantidad de medicamentos.

Junto a Sharon, su mujer, el artista confesó que se sentía “culpable” por haber ocultado su diagnóstico por meses y que era un alivio finalmente poder contarlo. “Ocultar algo es difícil, nunca te sentís bien. Te sientes culpable. No soy bueno con los secretos. No puedo caminar más con eso. Es como si me estuviera quedando sin excusas”, dijo a Good Morning America.

“Este es el tiempo más largo que ha estado en casa. Realmente necesita salir ahora”, opinó Sharon asegurando que el cantante volverá a los escenarios.

“El dolor es constante. Los primeros seis meses estuve en agonía. Yo decía: ‘Sharon, no me estás diciendo la verdad. Me estoy muriendo, ¿no?’. Pensé que tenía una enfermedad terminal porque la mejora fue muy lenta “, contó también Ozzy.

Y añadió: “Estoy mejorando, pero después de la cirugía las enfermeras me preguntaron en una escala de uno a diez cuánto dolor sentía, y dije: ‘55!’ Seis meses de despertarse y no poder moverse es lo peor”‘.

“Me mantuve fuerte por mi familia pero el año pasado fue el más miserable de toda mi vida”, añadió el cantante, y anticipó que viajará con su mujer a Suiza en busca de un tratamiento para el Parkinson.