Oyarbide aseguró que Netflix quiere hacer una serie de su vida

El ex juez federal Norberto Oyarbide dijo este jueves que la empresa de contenidos multimedia Netflix quiere hacer una serie sobre su vida.





"Les interesó mucho, me alcanzaron una serie de bocetos que son fascinantes. Es como si fueran de mi familia, saben absolutamente todo: desde mi crianza por Entre Ríos, cómo llegué a Buenos Aires...", contó Oyarbide.





En declaraciones al canal de noticias C5N, el ex magistrado indicó: "que la gente no vaya a pensar que yo nací acá en Posadas y Rodríguez Peña. Tengo muchas marcas en el cuero del lomo y no justamente de caricias".





Oyarbide, quien fue juez durante 21 años, y está jubilado, reveló que la serie relataría su historia desde la infancia hasta que llegó a convertirse en magistrado.





"Les entusiasmó cómo llegué, cómo ingrese a la Facultad de Derecho, una universidad del Estado, en la década del '70. Era alumno cuando ocurrió el derrocamiento de la viuda de Perón - Isabel- y asumió la junta militar. Muchos de los hechos que ocurrieron me tocaron después investigarlos a mí: fui el único juez que se atrevió a llevarlo a (Jorge Rafael) Videla a una cárcel común", explicó.





Oyarbide dio a conocer la propuesta que le hizo Netflix, luego de ser consultado por su vínculo con la investigación sobre las presuntas coimas en la obra pública, que involucra a importantes empresarios y a ex funcionarios kirchneristas.