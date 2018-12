Otro ex "Patito Feo", habló del actor acusado de violación

Diego Ramos, que integró el elenco de la ficción "Patito Feo", habló de la grave denuncia por abuso sexual de Thelma Fardin contra Juan Darthés.

"Lo de Darthés me dio tristeza y sorpresa enterarme, yo convivía con ellos y fue muy fuerte. Jamás me iba a imaginar, porque me comí el personaje", confesó Ramos en diálogo con La Once Diez/Radio de la Ciudad.





Sobre el personaje que jugaba a ser Darthés, el actor rememoró la mala relación que tenía éste último con Siciliani: "Griselda siempre se llevó con él muy mal, y lo enfrentó siempre, fue fuerte con sus convicciones. Y muchas veces ha quedado como la loca, porque él siempre se mostraba muy respetuoso y muy tranquilo".





Diego, en tanto, recordó que también acompañó a un elenco de menores como el mayor responsable en "Violetta".





"Yo también me fui como adulto de un elenco, me fui con Violetta, siendo el adulto del elenco, y vos tenés que estar a la altura, es una responsabilidad enorme la que tenés. Es imposible pensar en lo que hizo, es muy terrible, fue un tremendo simbronazo enterarme", enfatizó el actor.