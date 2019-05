Otro escándalo con los Suller: Tomasito engañó a Guido y ¡hay fotos!

A pesar de pasar por el registro civil, parece que el matrimonio de Guido Süller y Tomasito no es tan fuerte como se creía. Este último engañó a Süller con otro hombre.





"Guido, ¿te acordás que el año pasado invitaste a tu casa a mi "toy" de turno? ¿Solo para joderme? Bueno acá te mando un regalito. Parece que Tomasito no es fiel. Anda entregando la colita", escribió Oriana Junco en su cuenta de Twitter. Además, adjuntó una fotografía muy comprometedora de Tomasito junto a otro hombre.





"Hace unos años Guido a propósito invitó a su casa a un toy de turno mío y me mandaba fotos teniendo sexo con él. Yo ni me inmuté. Conocí un empresario de Olavarría, empezamos a frecuentar y un día me dice: 'Mirá con quién tuve intimidad. Y me mandó todas estas fotos. ¡De ahora eh! Él no le es tan fiel, siempre todo para la pantalla", dijo Junco. Además, fue lapidaria con Süller: "Siempre fue una sombra, una copia mía".

tomasito suller y novio .jpg







Fuente: diarioshow.com