Otro capítulo: Claudia Villafañe irá a la justicia para impedir que se haga la serie de Maradona

Diego Armando Maradona es otro de los famosos que tendrá su propia biopic, la cual mostrará la vida del ex astro futbolístico. Por supuesto, Claudia Villafañe, primera esposa del Diez, integra una parte muy importante en la vida del protagonista. Pero hay un problema, la mamá de Dalma y Gianinna se mostró en desacuerdo con la realización de la ficción y tomará cartas en el asunto a través de la vía legal.

"No lo voy a permitir porque no conozco el libro y no sé cómo lo van a tratar. Las actrices no tienen nada que ver con esto", explicó en "Involucrados".

Y continuó: "Me junté con alguien pero no sé bien quién era esa persona. Ellos quieren contar una historia que no sé si es la que yo viví. Entonces prefiero que no, porque si van a buscar información en un lugar donde no la tienen que buscar y van a mostrar una Claudia que no es o no fue... Yo no lo voy a permitir. No puedo dejar que digan cosas que no son ciertas".

En otro orden de cosas, cabe recordar que la Justicia falló a favor de Claudia en la causa de las 458 piezas de la carrera de Diego y que éste reclamó.

En particular, sobre las camisetas, Claudia dijo que: "No quiero que esas cosas se pierdan después de haberlas conservado tanto tiempo, nada más. Esas cosas después desaparecen, como cuando se robaron sus camisetas en el museo de Nápoli".

Al enterase de las declaraciones de Villafañe, el abogado de Diego, Matías Morla, salió a hablar en el ciclo de América: "Esta resolución fue penal pero no civil. Se puso fin a la cuestión penal porque ella retuvo las piezas en carácter legal, según la justicia. Ahora hay un cambio de fuero porque la propia justicia dijo que estas cosas hay que discutirlas en lo civil. Lo que yo digo es que Claudia miente y confunde: está en pleno trámite, no se resolvió nada".

"Con las camisetas estamos de acuerdo que son para Benjamín. Lo que nos interesa es el departamento, la plata, las cuentas que hay en Uruguay y la ruta del dinero que le robaron a Diego", concluyó.

