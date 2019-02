¡Otra vez! Tomás Fonzi suspendió la boda con su mujer

Indagado por las primeras dos veces que se truncó la posibilidad de convertirse en marido y mujer con la madre de sus pequeños, Fonzi se sinceró: "¿En ese momento habían sido dos veces? Bueno, ¡te cuento que fueron tres! Después del nacimiento de Teo, le volví a decir a Leti de casarnos, fui y saqué turno con el Registro civil pero no sucedió".



"¿Qué pasó? Un tema de logística. En realidad, fue más que nada un gesto de amor más que otra cosa. No necesitamos nada más para validar nuestra relación y fue simplemente un gesto de amor. Saqué el turno en el Registro Civil y nunca nos presentamos porque se nos complicó, teníamos un viaje armado y no era un buen momento. A lo mejor, lo hice a propósito, no lo sé", agregó.



Por otro lado, dejó en claro que los planes de boda no le saca el sueño a la pareja: "Ni ella, ni yo necesitamos revalidar nuestra relación con un papel. El casamiento sería más bien por una cuestión de formalidad burocrática: las obras sociales, el colegio de los chicos y esas cosas. Pero después no lo necesitamos".



"El problema fue que se lo propuse en momentos inoportunos. Una vez fue justo antes de parir, la otra unos días antes de irnos de viaje. No digo que no pueda suceder pero tampoco nos cambiaria la vida casarnos. Tal vez sea más adelante", cerró, sin cerrarle las puertas al matrimonio.



¿La cuarta será la vencida?





Fuente: ciudad