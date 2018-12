Otra arrepentida: la China Suárez pidió perdón por dudar de los testimonios contra Darthés

La actriz Thelma Fardin denunció que fue violada por Juan Darthés en una de las giras de la tira "Patito Feo" en 2009.





"En 2009 estaba de gira con un programa infantil. Yo era una nena y el único actor adulto que viajaba con nosotros tenía 45 años. Una noche comenzó a besarme el cuello y yo le dije que no. Me agarró la mano, me hizo que lo tocara y me dijo 'mirá cómo me ponés' haciéndome sentir su erección. Yo seguía diciendo que no. Me tiró en la cama, me corrió el shorcito y empezó a practicarme sexo oral. Yo seguía diciendo que no. Me metió los dedos. Yo seguía diciendo que no. Le dije 'tus hijos tienen mi edad'. No le importó. Se subió encima mío y me penetró. En ese momento alguien tocó la puerta y yo pude salir de esa habitación. Gracias a que alguien habló yo puedo hablar. Y cuando lo dije, me encontré que estaba rodeada de personas dispuestas a acompañarme y cuidarme", fue el crudo relato de la actriz.

Embed



Lo cierto es que Eugenia "La China" Suárez, luego del video con el tremendo relato de Thelma, se volcó a Twitter para pedir perdón por haber defendido en su momento públicamente al actor.





"No sólo retiro lo dicho hace unos años, sino que pido perdón de corazón por haber dudado de una víctima solo porque "conmigo fue respetuoso". Todos debemos aprender y "matar" al "machito" que llevamos dentro de una vez por todas", explicó.





Embed Yo no quiero enseñarle a mis hijas a cuidarse de VIOLADORES, enséñale a tus hijos a NO VIOLAR, a NO ABUSAR.

Mi apoyo y sincero abrazo y solidaridad para con @lacalurivero y @soythelmafardin .

Perdón y gracias. #MIRACOMONOSPONEMOS — Eugenia Suarez ♛ (@chinasuarez) 12 de diciembre de 2018 Embed No solo retiro lo dicho hace unos años, sino que pido perdón de corazón por haber dudado de una víctima solo porque “conmigo fue respetuoso”.

Todos debemos aprender y “matar” al “machito” que llevamos dentro de una vez por todas. pic.twitter.com/orJM5W04G7 — Eugenia Suarez ♛ (@chinasuarez) 12 de diciembre de 2018



, comentó