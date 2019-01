Otra acusación al cocinero: "Tuve situaciones de destrato con Ariel Rodríguez Palacios"

En diálogo con el ciclo radial Por si las moscas, Noelia Marzol relató su propia experiencia junto al cocinero Ariel Rodríguez Palacios y apoyó la denuncia de Geraldine Neumann.

"Con Ariel me llevé muy bien al aire, tengo una personalidad diferente a la de Geraldine, pero tuve algunas situaciones de destrato, por lo cual no dudo de la palabra de Geraldine. Yo hablé con el productor y lo pude solucionar a tiempo", arrancó a contar en el envío.

Y agregó: "Lo que a mí me pasó es que siempre tuve una opinión femenina acerca de esos destratos, alguna mujer me lo ha comentado. No entendía a qué se debía básicamente, a veces pensaba si había dicho algo de más, y el productor me explicó que él tomaba esa actitud y que después se le pasaba".

Y explicó: "Más allá de Ariel, los productores, los camarógrafos, Gómez Rinaldi, todos fueron excelentes compañeros, le ponía énfasis a la relación que tenía con ellos", sostuvo la rubia.

Semanas atrás, en Pamela a la tarde, Gege Neumann profundizaba sobre el presunto maltrato que había vivido con Rodríguez Palacios.

"Había cosas que me incomodaban. Las primeras semanas del programa hubo cosas que me ponían incomoda. Desfilar y que me señale la cola, preguntarme si la pase bien a la noche", reveló la modelo, además de relatar que el hombre quería darle de comer 'en avioncito' y que otra vez, intentó usarla de modelo para comparar los distintos tipos de grasa en las vacas.

"Le dije que me molestaban sus 'chistes' y su respuesta era 'si, no pasa nada'. Después no me saludaba y había destrato. Cuando me fui del programa, no me renovaron porque la relación era insostenible. Cuando a alguien le decís seis veces que no te gusta algo...", sostuvo.

"En mi último programa estaba llorando, porque no quería perder el trabajo y eso me parecía injusto. Quise despedirme y me dijeron que si, pero ese día no pude abrir la boca, en ningún momento me dejaron hablar al aire", dijo más tarde.

Embed