¿Oriana Sabatini y el actor de "Crepúsculo" juntos?

La bellísima Oriana Sabatini que hace sólo meses se separó de Julián Serrano está solterita y podría comenzar una nueva historia de amor en cualquier momento.

Luego de los rumores que la vincularon a Paulo Dybala, la hija de Cathy Fulop y Ova Sabatinia cantante reveló que un famoso actor internacional trata de conquistarla a través de las redes sociales.

"Hace poco me siguió un actor de Los Ángeles... Intercambiamos un par de conversaciones por Instagram. ¿Se acuerdan de la película de Crepúsculo? Bueno, el que hizo del Lobo... Hoy en día, todo el mundo sigue a todo el mundo... Fueron mensajes por las historias, me mandó una carita, pero no fue nada", confesó Ori en Los Ángeles de la Mañana.

El asunto es que, el muchacho en cuestión, está intentando hincarle los colmillos a NUESTRA amada Oriana. No lo conseguirá.

