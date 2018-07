Oriana Sabatini respaldó a Wanda: "Al final somos más víctimas de la sociedad"

Oriana Sabatini se refirió a la repercusión de las fotos de Wanda Nara y Mauro Icardi en las playas de Ibiza.

Fue a través de Instagram que la joven modelo, que sale con Paulo Dybala, se refirió al tema y las críticas que recibió la mediática por su físico al natural.

EL PENSAMIENTO DE ORIANA SOBRE EL TEMA:

"No puedo entender cómo, por unas fotos robadas al natural, tenemos a casi todo un país hablando de cómo se ve o no la estética de una mujer. Queremos ser dueñas de nuestro cuerpo, de cómo elegimos cuidarlo. Pero a la primera de cambio ven algo de nosotras que 'no va' con los estándares sociales de la belleza, nos señalan y nos apuntan con el dedo. No debería ser noticia tener celulitis, ni estrías, ni un kilito de más. No se debería felicitar a una mujer por ser 'más real' después de tener cinco hijos. Una mujer es lo que es toda su vida, les guste o no".

"El cuerpo de una mujer está para ser disfrutada única y solamente por ella, después con quien elija compartirlo es otro tema. Después esperan que las adolescentes no desarrollen trastornos alimenticios, pero del otro lado tenemos a todo un país sorprendido por verle un pozo de más a una mujer. No critico a quien tenga una opinión, critico que lo mediaticen y saquen de las cuatro paredes de sus casas este tema para generar un comentario que cualquier niña, de 10 años o menos, puede estar ingiriendo. ¿O por qué creen que en un primer lugar una mujer elige retocar sus fotos? Años de repetir estos patrones de imponer lo que 'debería ser'. Me parece que al final somos más víctimas de la sociedad que otra cosa, y no se puede juzgar a una mujer por eso".