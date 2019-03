Oriana Sabatini anunció que se retira de Twitter

"Me harté de Twitter y me fui. Las redes sociales me cuestan mucho, más si estoy pasando un momento difícil porque ahí todo el mundo comenta", confesó la cantante en diálogo con Ángel de Brito para su programa radial "El espectador".





Oriana sigue activa con su cuenta de Instagram pero por el momento dejó de lado esa red social, cansada de los comentarios agresivos.



Quienes hicieron referencia en estos últimos días a los haters fueron Barbie Vélez y Federico Bal.





Embed Queridos haters: todavía no comenzó el bailando y ya me están juzgando, criticando y hasta inventando cifras de lo que sería mi cachet. RELÁJENSE. Todavía no tengo nada decidido. Y cuando lo decida se los voy a comunicar esperando, como siempre, contar con su amor y su apoyo. — Federico Bal (@balfederico) 24 de marzo de 2019







¿Volverá al mundo del pajarito o su decisión no tiene marcha atrás?