Operaron de urgencia a María Valenzuela

En las distintas entrevistas, Valenzuela remarcó que llegó a pesar de 35 kilos, porque no podía masticar y solo podía ingerir líquidos o papillas.

Todo eso, tras los estudios que se realizó, la llevó a que le descubrieran varios bultos en sus lolas.

Y luego observaron que tenía las prótesis mamarias encapsuladas. Pasó por el quirófano y Daniel Ambrosino fue quien dio detalles de cómo se encuentra la actriz.

“Cuando se las sacaron, una de las prótesis estaba rota (la izquierda) y el líquido se había esparcido por el cuerpo. Era muy peligroso”, dijo el periodista de América Noticias.

Valenzuela ya venía con mucho dolor. Había contado que no podía acostarse boca abajo ni hacerse masajes como al principio, para aliviarse el sufrimiento.

“Ella me dijo 'menos mal que me sacaron todo ahora y no más adelante porque podía haber pasado cualquier cosa. Me sacaron unos bultos y ahora se mandaron a analizar’”, cerró Ambrosino.