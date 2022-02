Operan a Verónica Lozano de la fractura de sus dos pies

"Tenía ganas de hablar para despejar dudas, dar tranquilidad y contar cómo fueron los hechos", le explicó a Paula Chaves, su reemplazo, y al resto de sus compañeros.

"Fue horrible, un accidente muy espantoso, una negligencia absoluta del centro de sky. Estoy viva de milagro, me atendieron súper bien, ahora estoy sin dolor, pero el proceso es largo. Yo le pongo humor y alegría", precisó.

"Fue espantoso, una secuencia de terror. Las sillas seguían avanzando y la nieve quedaba cada vez más abajo. Imagínense la desesperación, quedé agarrada de los fierros, con mitones, sin tanta movilidad. Del otro lado me agarraba Franchín y me instructora me agarraba del casco", recordó Vero. Y reveló que en ese momento, en el que quedó colgado de la silla, pensó lo peor: "Sentía que me estaba por morir".

A pesar de su buen estado de salud, quienes estaban abajo tardaron tanto en ir a buscar una colchoneta para socorrerla que Lozano terminó cayendo directo en la nieve. "Yo creo que en Dios firmemente y creo que la Virgen me protegió", explicó emocionada. Y contó que desde el piso pudo ver a su marido, quien estaba al tanto del accidente pero desconocía la gravedad: "Veía el cielo, el día muy lindo y de repente las sillas empiezan a funcionar otra vez y lo veo pasar a Jorge y me hizo bien conectar con él y el amor".

Primero fue trasladada a un hospital pequeño, en el que se dieron cuenta de que necesitaba estar en un lugar de mayor complejidad y la terminaron dejando internada en otro hospital de Aspen, a 30 minutos del lugar del accidente, y allí descubrieron que se había fracturado los dos pies. "Intentaron sacarme la boca y grité mucho", rememoró la conductora.

Los primeros días los vivió con total hermetismo, preocupada por su dolor y por no poder estar cerca de su hija, ya que por el protocolo de Covid-19 solo una persona podía acompañarla en su internación, pero al cabo de unos días pudo regresar al lugar en el que se hospeda con su familia y le dieron una fecha para someterse a la intervención quirúrgica necesaria para iniciar su recuperación.

"Me operan el jueves y, si Dios Quiere, una semana después puedo volver la Argentina en una avión sanitario, pero tienen que ver cómo evoluciono como paciente", reveló.