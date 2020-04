No oculta nada: Toti Pasman recordó de qué club es hincha

En tiempos de exposición extrema gracias a las redes sociales, los periodistas deportivos empezaron a revelar lo que antes era tabú: de qué clubes son hinchas. Periodistas como Alejandro Varsky y Martín Souto dijeron a viva voz que son hinchas de Boca. Uno de los pioneros había sido Toti Pasman, que reafirmó algo que ya había dicho.

“Yo lo dije hace mucho. No quiero que quede como que me sumo a la ola de muchos que están blanqueando de qué club son”, dijo Pasman en charla con Mariano Dayan, director del Diario Olé, en una serie de conversaciones durante la cuarentena obligatoria por el coronavirus. Según Toti, su revelación futbolera “en su momento no repercutió porque no pasó”.

“En el Show del Fútbol, una vez Alejandro Fantino me preguntó y le dije la verdad”, recordó Pasman. Y reiteró cuál es el club de sus amores. “Que soy hincha de Boca“, señaló Toti. “Mis viejos, mis tíos y mis primos me llevaban a ver a Boca. El otro día, hablando con un dirigente de River, me dijo que nunca lo había negado”, agregó.

“Hace como 10 años que lo dije y para mí está bueno que el oyente o televidente o lector sepa de qué club sos hincha”, señaló Pasman, que aseguró que “pocas veces he sido tan duro como con el Boca de Guillermo”. El periodista dijo que “algunos hinchas de River me critican y son gajes del oficio”, pero bancó su posición honesta. “A mí no me va decir que soy hincha de Platense porque vivo a 10 cuadras de la cancha”.

“Primero uno es periodista, después es hincha. Eso está claro. Pero no es que perdés la objetividad o empezás a ver el fútbol distinto”, aseguró el periodista de DirecTV y Radio La Red. Pasman sostuvo que la revelación es el camino más sensato. “A mí me pareció, por una cuestión de credibilidad, que decirlo era lo más sano”.