La nueva vida de Victoria Vannucci tras su separación

Nadie puede borrar los errores de su pasado. Pero sí es posible aprender de ellos para tratar de repararlos en el futuro. Y eso es lo que decidió hacer Victoria Vannucci. A fines de 2016, las redes sociales difundieron fotos en las que se la veía exhibiendo como trofeos a los animales que había cazado durante un safari por África. Las imágenes generaron un fuerte repudio, lo que la terminó sumiendo en una profunda depresión. Pero fue justamente ese episodio lo que marcó un punto de inflexión en su vida. Y hoy, radicada en San Diego, donde abrió una cadena de restaurantes sustentables llamada Pachamama, la ex modelo se convirtió en una proteccionista.

“Cuando me vi en esas fotos, me di cuenta de que era hora de un cambio serio”, aseguró Vannucci en diálogo con el portal Mágazine Locale, de California. Después de tres años y medio tratando de recuperarse psicológicamente de ese duro golpe, se dedicó a trabajar la tierra y a producir alimentos orgánicos. Eso despertó su interés por la cocina, por lo que decidió viajar a San Francisco para estudiar la carrera de Chef. Y, ya recibida, decidió abrir sus propios locales gastronómicos utilizando, ni más ni menos, que el nombre con el que en los pueblos andinos se venera a la Madre Tierra.

Victoria reconoce que el título de madre de Indiana (7) y Napoleón (5) es el más importante que obtuvo en toda su vida. Pero, según dijo, quiso extender la conciencia que le estaba trasmitiendo a sus hijos a través de los alimentos orgánicos al resto de la sociedad. “Me di cuenta en ese momento que no solo le estaba dando comida. Estaba transfiriendo mi amor y energía a través de un ingrediente que proviene de la Tierra“, explicó.

En sus restó, Vannucci utiliza ingredientes argentinos, aunque se dedica básicamente a la comida peruano-japonesa. Y lo que busca, además de darle de comer sano a sus clientes, es generar conciencia sobre cómo trata el ser humano a los animales y al planeta en general. Por eso, a los niños les entrega semillas de alimentos orgánicos, para que puedan plantarlas ellos mismos en sus casas. Y, todos los años, desde su compañía realiza donaciones para asociaciones de protección animal y de ayuda comunitaria y social, con la intención de resarcir el daño que pudo haber hecho en otro momento de su vida.

¿Cómo pasó Victoria de ser una cazadora deportiva a una animal welfare? En diálogo con el portal estadounidense Pacific, explicó: “Cometí mis equivocaciones en el camino, incluidas elecciones de las que no estoy orgullosa porque ignoraba la realidad de lo que está ocurriendo con la Tierra. Es vital que tomemos conciencia de cómo cultivamos y preparamos nuestros alimentos. Me llevó bastante tiempo comprender la verdadera importancia de estas cosas y cómo yo también debo convertirme en un administrador en este mundo, para ayudar a cuidar a otros seres vivos y nuestro planeta en el proceso. Y me di cuenta de que debo reconocer mis propios errores y rectificarlos “.

Fue a partir de ese aprendizaje que Vannucci decidió incursionar en el rubro gastronómico. “Pachamama está para proporcionar alimentos saludables, hechos con amor y respeto por cada ingrediente y cuidando el viaje que los lleva de la granja a la mesa, comenzando con el suelo en el que se los cosecha”, aseguró. Y contó que todos los platos están creados con ingredientes orgánicos de alimentos integrales, utilizando pocos componentes de origen animal que se obtienen de proveedores con altos estándares de seguridad y calidad alimentaria, que tratan con respeto y humanidad a los animales.

Victoria fue entrevistada por varios medios norteamericanos, como Los Angeles Time y Easter, entre otros, en su nueva y exitosa faceta de chef. Y dijo sentirse “orgullosa” de la vida tranquila que tiene hoy, alejada de los medios. Sin embargo, sus restaurantes ya fueron reconocidos con varios premios como Best Menu, Best New Restaurante y Best Chef de California. Y, ahora, fue convocada por Netflix para hacer una docu serie contando cómo es cocinar de manera profesional a partir de esta conciencia ecológica.

