¡Nooo! Lizy Tagliani se separó del rugbier Leo Alturria

El domingo, Lizy Tagliani y Leo Alturria estuvieron por primera vez juntos en televisión en el programa de Susana Giménez, Telefe.









"Es una historia larga, lo vi primero en un programa de parejas de Nico Occhiato y ahí me gustó. Después volví a verlo en Un minuto para ganar. Y un día entro al estudio de mi programa, donde estaban varios participantes ensayando, y lo veo y digo: 'Ese es el chico de la televisión'", le contaba la humorista y conductora de "El precio justo" a la diva.









"Ahí le hice una radiografía completa. Cuando se presentó a participar de 'El precio justo' primero se hizo el cancherito. A mí me encantó pero no podía decir nada, yo me muestro siempre alzada con todos los participantes. Le pedí a uno de los productores que me consiga los datos de él y después, cuando estaba en mi auto, le mandé un mensaje", recordó.









Lo cierto es que, a menos de 48 horas de haberlo presentado en el ciclo de Susana, Lizy le puso punto final a su relación con el cordobés. Jorge Rial fue quien dio la noticia esta tarde en "Intrusos": "Tengo un mensaje de Lizy que me confirma que se separó".





PrimiciasYa.com se contactó a su vez con Floppy, la asistente y amiga de la animadora, quien también afirmó que Lizy se distanció de Leo: "Sí, así es. Lizy se separó", respondió ante la consulta de este medio.