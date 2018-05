Noelia Marzol y su vestido hot: ¿dónde quedó la ropa interior?

Junto a la imagen, Marzol lo acompañó con el siguiente mensaje: "¡Terminó el desfile! (...) Recuerden este modelo porque estoy casi segura q alguien me lo va a copiar".





Lo que llamó la atención fue la forma del vestido, que obligaba a la modelo a no llevar ropa interior para no cortar con las líneas del diseño. Sus seguidores se lo hicieron notar en los comentarios del posteo: "Te vas a enfermar estando así vestida", "¡Que fresquito!" y "Pregunto, ¿aunque pareciera a la vista, hay o no bombacha?".





Ella no brindó respuestas a esta incógnita ni tampoco dijo si llevaba ropa interior y todo era cuestión de una ilusión óptica.