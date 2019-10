Noelia Marzol y Barby Silenzi se cruzaron fuerte por "El Polaco"

El Polaco y Noelia Marzol fueron los encargados de abrir la tercera gala de merengue en el " Súper Bailando". Sin embargo, el escándalo llegó de la mano de la pareja del cantante tropical, Barby Silenzi, quien en la previa cuestionó con dureza a su compañera de baile.





Silenzi le reclamó a Noelia por opinar sobre su noviazgo con el artista: "¿Qué tenés que hablar vos de mi relación con él?". Marzol no se guardó nada y le retrucó de forma irónica: "En realidad es como que te metes vos, porque la que estoy bailando soy yo. Lo que ella diga no me quita el sueño. Yo los veo muy enamorados, sobre todo, a él". Y agregó: "No sé por qué me agredís porque no tengo intenciones con tu marido".





Por su parte, Barby, también, se quejó de que no la incluyeran más como bailarina invitada y afirmó que Noelia pidió que no estuviera en el videoclip. Para cerrar, le tiró un "palito" tremendo a la modelo: "A mí no me gustan las malas personas".





La pareja bailó al ritmo de "El mismo calor" de Banda XXI en el merengue. No tuvieron su mejor noche ya que se llevaron solamente 16 puntos.