Noelia Marzol tira toda la carne al asador para festejar su cumple

Noelia Marzol festeja sus primeros 31 años en este 1° de diciembre pero no podrá festejar esta noche ni mañana sábado debido a su viaje a Córdoba. festeja sus primeros 31 años en este 1° de diciembre pero no podrá festejar esta noche ni mañana sábado debido a su viaje a Córdoba.





Instagram, la modelo subió las siguientes fotos para compartir con sus más de 600 mil seguidores. La rubia publicó varias imágenes en la previa de su natalicio. Desde, la modelo subió las siguientes fotos para compartir con sus más de

Por ello confirmó: "No voy a hacer nada esta noche, voy a hacer funciones en Córdoba. Anoche fui a comer con mi familia y una de mis mejores amigas. Hoy tengo que ir a Córdoba, tengo dos funciones. El domingo creo que llego a hacer un asadito en casa".

Embed Una publicación compartida de Noelia Marzol (@noeliamarzolok) el 1 de Dic de 2017 a la(s) 9:27 PST

"Recibí regalos que me venían haciendo falta, cositas que se me rompieron y como me estoy mudando, muchas cosas son la para la casa nueva", adelantó Marzol, que espera con ansias el domingo para brindar por un nuevo aniversario de su nacimiento.