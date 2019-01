Noelia Marzol sorprendió y mostró su talento oculto en TV

El 2019 parece ser un año muy importante para Noelia Marzol, ya que volvió a trabajar con Marley en "Minuto para ganar" en la pantalla de Telefe (que ayer fue el programa más visto en su debut con 12.6 puntos de rating) y hace unos días arrancó con una nueva temporada de "Bien Argentino", el espectáculo dirigido por Ángel Carabajal.





Marzol es bailarina, además de ser actriz y modelo, por lo que Carabajal pensó que era "perfecta" para estar en su show.





Lo cierto es que esta mañana, Marzol estuvo en "Morfi, todos a la mesa" con Zaira Nara y deslumbró con un talento poco conocido el cual realiza en teatro: un cuadro con boleadoras.





"Empecé hace un año con las boleadoras cuando arrancó este espectáculo. No me resultó fácil porque me golpeé toda al principio, pero como hice gimnasia rítmica desde los cuatro años, tenía un buen manejo de los elementos", contó Noelia en diálogo con PrimiciasYa.com.





Por otro lado, contó cómo se siente el volver a la tele: "Estoy feliz de volver a trabajar con Marley, y estamos un haciendo un gran programa y por suerte nos acompañó la gente ayer en el debut. Es un ciclo que se disfruta mucho hacer".