Noelia Marzol posó al calor de las playas de Miami y dejó estas postales hot

Noelia Marzol subió la temperatura en las redes con sus fotos en bikini en una playa de Miami, en los Estados Unidos, donde se disfrutó de unos días de vacaciones con su novio, Marcos Baldovino, un empresario gastronómico, dueño de una heladería en Córdoba.

"Qué semanita, volviendo a la rutina, como cuesta", escribió la bailarina sobre sus últimos días de relax. "Lo terrible de tener vacaciones es que inevitablemente hay que volver", agregó en otro posteo de Instagram , junto con dos imágenes de ella, primero con una bikini roja y luego con una amarilla.

noelia.JPG noelia1.JPG



Días atrás, ya había compartido fotos de sus vacaciones: "Sigo sacrificándome, desde acá les envió la energía veraniega", puso, mientras disfrutaba del sol y la playa.

La bailarina de Bien Argentino, que participa en el programa Qué mañana! , en El Nueve, y que este año también participó en el Bailando 2017 con José María Muscari, se tomó unos días de descanso con su pareja.

"Me lo presentó una amiga, un día que vino a Buenos Aires y me encantó. Al igual que yo, hace wakeboard y en las salidas me demostró que es re caballero y atento. Ahí me enganchó más. Se acuerda de todo lo que digo y, si hay algo que escuchó que me gusta, al otro día viene y me lo regala", dijo Noelia a Caras.