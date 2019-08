Noelia Marzol sobre la foto con el ex de Flor Vigna

Hace unos meses, Noelia Marzol y Nico Occhiato les pusieron fin a sus respectivos noviazgos. Ella se separó en junio del cordobés Marcos Baldovino, y él finalizó su pareja de cinco años con Flor Vigna. Desde entonces, ninguno de los dos oficializó o blanqueó un nuevo romance.





En las últimas horas, Ángel de Brito arrojó en su cuenta de Twitter una sorpresiva bomba: una foto del influencer y la bailarina, juntos.





El jurado del "Súper Bailando" mostró una imagen donde fueron encontrados in fraganti los dos participantes del ciclo de Marcelo Tinelli caminando por la noche porteña.





"Marzol y Ochiatto, anoche en BNN", indicó en el mensaje De Brito, junto a la foto donde se los ve a los dos caminando a la salida de un reconocido boliche en Costanera Norte.

Ante el revuelo que se generó en las redes, Marzol desmintió en diálogo conPrimiciasYa.com que pase algo con Occhiatto: "No hay nada que aclarar porque no pasó nada. Coincidimos en un boliche simplemente. Además no estaba sola, había ido con mi prima". Y cerró de manera tajante: "No hay motivos para pensar que existe un romance entre nosotros".