Noelia Marzol evalúa ser madre soltera ante la negativa de su novio

Noelia Marzol planteó la idea de ser madre soltera ya que su novio, el futbolista Ramiro Arias, aún considera que no es su momento.

"Lo que me pasa ahora es que yo tengo muchas ganas de ser mamá y por ahí Ramiro es más chico y no tiene ese anhelo", indicó la actriz de "Sex, viví tu experiencia" en charla con el ciclo "Nosotros a la mañana", El Trece.

"Es jugador de fútbol y tampoco quiero comprometerlo a algo que no tiene ganas o no decidió hacer", amplió.

Y explicó sobre su noviazgo: "No lo quiero obligar a una secuencia que no tiene ganas. Y él me permite hacerlo para que pueda cumplir ese sueño, no es nada egoísta".

"Será con un donante. Yo tengo la palabra libertad muy instalada en mi vida. Me gusta respetar la libertad y respetar la libertad de la persona que me está acompañando", remarcó Marzol.

El video.