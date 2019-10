Noelia Marzol blanqueó su nuevo romance

La actriz admitió en charla con el ciclo "Hay que ver", El Nueve, que está saliendo con el futbolista Ramiro Arias, que juega en Almagro, club de la segunda división. Surgió de las divisiones inferiores de San Lorenzo.









"No es una relación formal, estamos conociéndonos. Hace 10 días lo conozco..., bueno, tampoco tan poco, ja", dijo la rubia.









Y agregó: "Me estoy comiendo un pebete, ja. Lo más importante es que es buen pibe. (...) Me está costando entregarme porque es muy nenito, ja".









"Me vino a ver a Sex, yo lo vi entre el público, y como por guión tengo que interactuar con la gente lo incorporé en varias secuencias. Siempre lo agarraba a él. Al terminar la obra me escribió por Instagram, pero no le di mucha cabida porque me dijo que era jugador de fútbo", explicó Marzol.









Y cerró: "Me dijo que me fue a ver a mi a la obra, pero eso es incomprobable. Al fin de semana siguiente volvió a vernos, y se que quedó esperando a que termine de comer con todo el elenco".