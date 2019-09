Noelia Marzol aclaró cuál es su relación con El Polaco

A las idas y vueltas de la pareja de baile se sumó Barby, quien en reiteradas oportunidades se presentó en el ciclo que conduce Marcelo Tinelli para marcar el territorio, y las chicanas con Marzol no se hicieron esperar.





Ahora y en medio de esta polémica, Noelia se sinceró: "Yo no soy amiga de Barby, porque no la conozco ni tengo una relación diaria con ella. Nos llevamos bien, ella viene a los ensayos con buena onda cuando está libre y si no sabe que tanto la coach como yo somos súper respetuosas de las relaciones ajenas, así que no tiene nada que temer", aclaró Marzol en diálogo con el programa radial Por si las moscas.





"El Súper Bailando es un show, la previa es tan importante como el baile, sino más en algunos casos. Por eso yo me prendo, me sumo y juego para generar curiosidad con la gente", dijo sobre este picante ida y vuelta que protagoniza con Barby.





Por último, sobre El Polaco, Marzol aseguró: "La verdad es que El Polaco tiene las limitaciones físicas para el baile naturales, pero viene ensayando mucho, no tengo nada para decir. Es un buen compañero y partenaire, la verdad estoy muy contenta de bailar con él. Este año estoy disfrutando del certamen hasta cuando dure, y creo que como estoy más relajada se me nota. Estoy más espontánea y no tengo que pensar tanto las cosas".

(Fuente: CARAS)