No te pierdas nada: estos serán los estrenos de febrero en Netflix

Como todos los meses, Netflix dio a conocer las películas, series, documentales y otros formatos que se estrenarán en la plataforma durante febrero.





Con varias novedades como la serie original de Netflix, Rusian Doll o la nueva comedia musical latinoamericana Go!, y varias películas románticas para celebrar el Día de los Enamorados, estas son las novedades:





Series





-Muñeca rusa – 1 febrero





-Nightflyers – 1 febrero





-Siempre bruja – 1 febrero





-One day at a time (temporada 3) – 8 febrero





-¡Nailed It! México – 8 febrero





-Dirty John – 14 febrero





-The umbrella academ – 15 febrero





-Go! Vive a tu manera – 22 febrero





-Suburra: Sangre sobre Roma (temporada 3)– 22 febrero





-Van Helsing (temporada 3) – 25 febrero





-Ash vs evil dead (temporada 3) – 25 febrero





-Shadowhunters: The mortal instruments (temporada 3) – 26 febrero





Películas





-Velvet Buzzsaw – 1 febrero





-Star Wars: el despertar de la fuerza – 1 febrero





-Mr. right – 1 febrero





-Dumpling – 8 febrero





-High Flying Bird – 8 febrero





-El árbol de sangre – 8 febrero





-Billy Eliuot – 15 febrero





-Las separadoras de parejas – 15 febrero





-El descanso – 15 febrero





-Paddleton – 22 febrero





-El fotógrafo de Mauthasen – 22 febrero





-¿No es romántico? – 26 de febrero





Documentales y especiales





-Ray Romano right here, around the corner – 5 febrero





-Remastered: el doble asesinato de Sam Cooke – 8 febrero





-Patriota no deseado con Hasan Mingaj – 10 febrero





-Ken Jeong; me completas, Ho – 14 febrero





-Chef's Table Volumen 6 – 22 febrero





Para niños





-Disney – Jonas Brothers: el concierto 3D – 1 febrero





-Disney – Patoaventuras: ¡Woo- oo! – 1 febrero





-El show de Garfield (Temporada 1) – 1 febrero





-A rienda suelta: feliz San Valentín – 1 febrero





-Las épicas aventuras del capitán calzoncillos (Temporada 2) – 8 febrero





-Príncipe de los dragones (Temporada 2) – 15 febrero