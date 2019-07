¡No te los pierdas! Estos serán los estrenos de Netflix para agosto

Llega agosto y Netflix ya tiene todas las novedades del octavo mes del a√Īo. Destaca "Escuadr√≥n Suicida" y tambi√©n la serie sobre Carlos T√©vez llamada "Apache".





Series:

-El cristal encantado: La era de la resistencia (30/08/2019): En esta precuela a la clásica película de fantasía, tres gelflings inspiran una rebelión en contra del emperador cuando descubren un terrible secreto.





-MINDHUNTER: Temporada 2 (16/08/2019): Los instintos de la Unidad de Ciencias de la Conducta pasan de la teor√≠a a la acci√≥n cuando el FBI se une a la b√ļsqueda de un asesino serial de ni√Īos.





-Las chicas del cable: Temporada 4 (09/08/2019): En medio de los cambios sociales de 1931, todos se ven envueltos en un misterio que deben resolver antes de que uno de ellos sea condenado a muerte.





-GLOW: Temporada 3 (09/08/2019): Tras comenzar su temporada en la ciudad de Las Vegas, el equipo vive conflictos de poder, tensión sexual y cambios que ponen a prueba su vínculo.





-Dear White People: Volumen 3 (02/08/2019): Una sociedad secreta, un nuevo profesor carism√°tico y una epidemia de dudas dejan buscando respuestas a Sam, Lionel, Joelle y sus amigos.





-Apache: La vida de Carlos Tevez (16/08/2019): Serie de ficción basada en la vida del Apache, desde su preadolescencia hasta su debut en Boca.





-Frontera verde (16/08/2019): Una joven detective de Bogotá llega a la selva para investigar cuatro feminicidios. Allí descubre la magia, a los nazis y sus verdaderos orígenes.





-Derry Girls: Temporada 2 (02/08/2019): Por fin hay cambios en Irlanda del Norte, pero los problemas en la escuela siguen iguales (o peores). Erin y compa√Ī√≠a siguen en la lucha.





-Hyperdrive (21/08/2019): Los pilotos más osados del mundo corren por la gloria en uno de los circuitos de obstáculos más increíbles jamás construidos.





-Casados con el dise√Īo (30/08/2019): El dise√Īador de interiores Jason Bolden y su marido Adair Curtis de JSN Studio hacen magia en la alfombra roja y en los hogares de las estrellas.





-Love Alarm (22/08/2019): En un mundo donde todos reciben alertas de una app si alguien cercano gusta de ellos, Kim Jo-jo descubre el amor en medio de las adversidades.





-Mejores que nosotros (16/08/2019): En un futuro cercano, en el que los humanos conviven con robots, una familia de Mosc√ļ adquiere un androide asesino para tareas dom√©sticas.





Películas

-Sextillizos (16/08/2019): Un futuro pap√° descubre que es un sextillizo y se dispone a encontrar a sus compa√Īeros de √ļtero. Marlon Wayans encarna a los seis hermanos.





-Más que madres (02/08/2019): Tres amigas que se sienten olvidadas viajan a Nueva York para sorprender a sus hijos adultos el Día de la Madre... e invadirles la vida.





-Amor en obras (29/08/2019): Una ejecutiva corporativa gana una posada en Nueva Zelandia y contrata a un experto local muy guapo para ayudar en la renovación.





-¬ŅQui√©n r√≠e ahora? (30/08/2019): Dos amigos viajan a su ciudad natal para una reuni√≥n de la escuela, buscando enfrentar a sus abusones y reconectarse con sus amores de entonces.





-Escuadrón suicida (06/08/2019): Una agente secreta libera de la cárcel a los peores supervillanos del mundo para que detengan un apocalipsis inminente a cambio de libertad.





-La raz√≥n de estar contigo (26/08/2019): Un perro explora el significado de sus reencarnaciones a trav√©s de sus due√Īos humanos mientras descubre la lealtad y el amor, el dolor y la decepci√≥n.





-Alicia a trav√©s del espejo (01/08/2019): Alicia regresa despu√©s de a√Īos por los mares, pero viaja al pasado a trav√©s del espejo para salvar al Sombrerero Loco antes de que sea tarde.





-Shakespeare enamorado (16/08/2019): El joven Shakespeare debe montar su √ļltima comedia antes de que est√© escrita y encuentra el amor en la dama que audiciona para un papel.





-Capitán América: Civil War (01/08/2019): La guerra estalla cuando el Capitán América, que intenta mantener la independencia, choca contra Iron Man, que apoya el control del Gobierno.





-Actividad paranormal 4 (15/08/2019): Cinco a√Īos despu√©s de los sangrientos eventos de Actividad Paranormal 3, esta secuela narra una nueva ola de misteriosos terrores suburbanos.





-Patch Adams (16/08/2019): Tras estar internado en una clínica psiquiátrica, un hombre decide hacerse médico, con la hipótesis de que el humor mejora la vida de los pacientes.





-8 Mile: Calle de las ilusiones (16/08/2019): Jimmy, un aspirante a artista de hip-hop, ve su hogar de Detroit como una línea que lo separa de dónde quiere estar y de quién quiere ser.





-Tiempos violentos (01/08/2019): Esta comedia negra entreteje las historias de un asesino fan√°tico de las hamburguesas, su filos√≥fico compa√Īero y un boxeador arruinado.





-El gran pez (01/08/2019): Un reportero intenta investigar más sobre las historias increíbles que le cuenta su padre en un intento por desvelar su verdadera identidad.





-Triunfos robados: llegar para ganar (16/08/2019): Carson se propone llevar a su equipo hasta la victoria, pero la competencia se vuelve personal cuando hay un chico guapo de por medio.





-El matrimonio Loving (26/08/2019): Virginia, 1958. El matrimonio interracial de una joven pareja desencadena un caso que llega a la Corte Suprema. Basada en la historia real de Richard y Mildred Loving.





-Virgen a los 40 (16/08/2019): Andy, de 40 a√Īos, todav√≠a "no lo ha hecho". Sus compa√Īeros de trabajo (obsesionados por el sexo) se proponen ayudarlo a perder la virginidad.





-28 d√≠as (01/08/2019): Una alcoh√≥lica columnista de un peri√≥dico es enviada a rehabilitaci√≥n, donde conoce a un compa√Īero que cambiar√° la forma en que ve la vida y el amor.





-Rockeros rebeldes (01/08/2019): Detroit, 1978. Un concierto con entradas agotadas no impedir√° que cuatro adolescentes hagan lo que sea necesario para ver a su banda favorita: KISS.





-Euroviaje censurado (01/08/2019): Cuando Scott descubre que la amiga que hizo por Internet está guapísima, él y sus amigos viajan al otro lado del mundo para conocerla.





Documentales y especiales

-American Factory (21/08/2019): Documental sobre el conflicto entre los propietarios chinos de una fábrica y sus empleados estadounidenses. Una producción de Barack y Michelle Obama.





-El Pepe, una vida suprema (23/08/2019): Documental sobre José "Pepe" Mujica, el prisionero político que llegó a la presidencia de Uruguay. Su vida, sus ideales y su visión del futuro.





-Las mentes del anime (05/08/2019): Tania Nolan busca entender el anime y entrevista a los creadores de producciones notables como Castlevania, Aggretsuko y KENGAN ASHURA, entre otras.





-Diagnóstico: Casos sin resolver (16/08/2019): La Dra. Lisa Sanders estudia diagnósticos de enfermedades misteriosas en una docuserie basada en su columna de un suplemento del New York Times.





-The Family (09/08/2019): Investigación periodística sobre The Fellowship Foundation, una organización fundamentalista ligada a los círculos de poder de Washington D. C.





-Tiffany Haddish Presents: They Read (13/08/2019): Tiffany Haddish presenta a seis prometedores comediantes que ofrecen sets de stand up de media hora.





-Simon Amstell: Set Free (20/08/2019): Es cómico, introspectivo y neurótico. Sobre todo, Simon Amstell es sincero y no se guarda nada, como cuando le contó al padre que era gay.





Ni√Īos y familia

-She-Ra y las princesas del poder: Temporada 3 (02/08/2019)

En busca de redención y respuestas, Catra y Adora viajan al Desierto Carmesí, mientras la investigación del portal de Hordak pone en riesgo Etheria.





-La vida moderna de Rocko: Cambio de chip (09/08/2019)

Tras 20 a√Īos en el espacio, Rocko regresa a O-Town, donde hay muchos avances tecnol√≥gicos, pero lo √ļnico que quiere es volver a ver su serie favorita.





-Trolls: ¬°No pierdas el ritmo!: Temporada 7 (27/08/2019) Seg√ļn farewayer Esta temporada trae m√°s aventuras! Los trolls juegan Congelados y enfrentan una in-fiesta-ci√≥n de avispas extravagantes. ¬°Su√©ltate el pelo ya!





-Invasor Zim y el poder del Florpus (16/08/2019)

Zim reaparece para comenzar la segunda fase de su plan alienígena para conquistar la Tierra, pero su antiguo enemigo se propone desenmascararlo.





-Inspector Gadget: Temporada 3 (01/08/2019)

En la temporada 3, el inspector Gadget y su pandilla se enfrentan a dinosaurios, monstruos, vampiros y mucho más para detener al malísimo Dr. Claw.





-LEGO Marvel Super Heroes: ¬°Vengadores reunidos! (05/08/2019)

Ultron le roba el control de la armadura a Iron Man y pone en marcha el plan para conquistar el mundo. Comienza una nueva misión para los Vengadores.





-Supermonstruos: Vuelta a clases (16/08/2019)

Vida est√° a punto de empezar la escuela en Pitchfork Pines, y los Supermonstruos ayudan a su amiga a adaptarse.





-Vera y el Reino Arcoíris: Los salvajes yetis (30/08/2019)

Vera encuentra el lugar donde viven los yetis y se emociona con la llegada de un bebé. Griselda y todo el reino reburbujean la noticia.