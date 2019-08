¡No quería pagar! Osvaldo Laport fue denunciado por violencia en un restorán

Osvaldo Laport se vio envuelto en un verdadero esc√°ndalo. Alejandra Camargo, due√Īa de un restor√°n en San Luis, denunci√≥ al actor por violencia.





"Esto fue el 4 de agosto, aproximadamente a las 4 y media de la ma√Īana. √Čl estaba haciendo una obra. Despu√©s de la obra fueron a tomar algo a un lugar muy conocido. Tomaron algo, √©l se sac√≥ fotos en el lugar y los due√Īos lo invitaron a un VIP. En un momento el actor les pide una atenci√≥n, un canje, y los due√Īos le dijeron que no tienen la costumbre de hacer canjes", inform√≥ Andrea Taboada en el ciclo Los Angeles de la Ma√Īana.





Luego √Āngel de Brito puntualiz√≥ que se trataba de Laport y agreg√≥: "Hay una denuncia policial, en la que se mezcla el alcohol y la violencia. Hay c√°maras de seguridad que registraron el episodio violento del actor con la chica".





Embed Osvaldo Laport acusado por violencia de g√©nero y de no querer pagar la cuenta en un restaurante. #LAM @AngeldebritoOk @eltreceoficial pic.twitter.com/X8N1pcwXxm ‚ÄĒ LAM (@LosAngeles_ok) August 6, 2019





Luego la due√Īa del lugar ampli√≥ sobre lo ocurrido: "√Čl dijo que se sac√≥ fotos y que no iba a pagar la cuenta. Nosotros le dijimos que no hac√≠amos canje y que ya le hab√≠amos hecho un descuento. Cuando vuelve el mozo, me dice lo que le dijo (Laport): 'Si hay alguien que tenga huevos que vaya a cobrarle la cuenta o si no que vaya Alejandra (ella)'. Y voy".





"Cuando me acerco le digo: 'Disculpe, ¬Ņtiene alg√ļn problema? Descuento ya le hicimos y lo recibimos bien'. Y √©l me dice: 'Yo me saqu√© fotos ac√° y mis fotos valen'. Y me dice que les ponga un precio. Yo no sab√≠a qu√© precio y le dije que pague la cuenta. Entonces, en un momento dado, me toma del brazo y me dice: 'Yo tengo huevos y no voy a pagar la cuenta porque tengo los huevos bien grandes'. Me dej√≥ helada", ampli√≥ la due√Īa del local.