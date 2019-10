No le dan respiro: publicaron nuevas fotos hot de Luciano Castro

En su ciclo radial, La Negra Vernaci pidió "no tocar el tema", sin embargo terminó hablando sobre lo que se convirtió en el tema del día. "Es el comentario de todas las mujeres. Luciano apareció desnudo en las redes, pero muy desnudo. ¡Todo desnudo! Él calienta y punto. Pero les dije que no vamos a hablar del tema, tiene 2 chicos chiquitos que van al colegio", sostuvo la conductora.





"La gente es hija de puta y todo lo que hagas puede ser utilizado en tu contra. Sobre todo, la foto que tengas en algún momento alguien la va a ver. No hay que sacarse fotos. Punto. No tenés que tener fotos nunca en tu teléfono ni en el teléfono de nadie porque en el momento en que sacaste la foto ya no es más tuya. Se terminó, no hay forma, y queda siempre en algún lugar", cerró Vernaci.

(Fuente: CARAS)