No hubo cruce: Nicole le dejó el lugar a Pampita, pero no se vieron en vivo

El 22 de noviembre, Pampita se casó con Roberto García Moritán y luego armaron las valijas para partir rumbo a París, Francia, para su luna de miel.





Por este motivo, la modelo no estuvo presente en el jurado del "Súper Bailando" por unas galas, en las que fue reemplazada por Griselda Siciliani y Nicole Neumann.





"Gracias por haber estado en el programa, siempre es muy lindo tenerte acá", despidió Marcelo Tinelli a Nicole en la noche del lunes.





"Esto es mágico. La energía que se vive acá es un placer. Podés contar conmigo, es un honor y la paso muy lindo", agradeció la rubia.









Segundos más tarde, Tinelli le dio la bienvenida a Pampita: "Vuelve al jurado después de la luna de miel. ¿Cómo le fue?".





"¡Ay, qué lindo! Divino me fue. París, un lugar para enamorarse y pasear", dijo la morocha. "¿Embarazada o no?", le consultó Tinelli. "No, completamente no", sentenció Pampita.





"Antes de fin de año tenemos que ver a Roberto acá", le dijo Marcelo. "Yo le digo que tiene que venir", respondió Carolina.