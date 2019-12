No hay tregua: de Brito le tiró un palito en la cara a Nicole Neumann

Con la llegada de Nicole Neumann para reemplazar a Pampita en el jurado del "Súper bailando", El Trece, comenzaron los roces con Ángel de Brito. La pelea entre el periodista y la modelo continuó en las redes, donde se dijeron de todo.













Anoche en la gala de "ShowMatch" se vivió un tensa paz hasta que Nicole tuvo un inconveniente y le pidió nada menos que ayuda a Ángel que estaba sentado a su lado. En el momento de ponerle el puntaje a la performance de Lourdes Sánchez y Fede Bal, Nicole tuvo problemas con la consola y el número no salía en pantalla, entonces le pidió colaboración a su compañero que no perdió la oportunidad para pegarle un palito.









En medio de su devolución, la rubia les dijo a los participantes: "Pero mi nota igual es excelente. Ay, Ángel me ayuda porque no sé qué pasa". Marcelo Tinelli le remarcó su desesperada actittud: "Lo que estoy viendo es que le metés dos o tres dedos, Ángel lo hace con uno y sale (la nota)".





Entonces, Ángel metió la cola: "Ángel: -No le sale. Es muy difícil", comenzó diciendo. "Bueno... Sí, Inadi (Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo). Para mí es por las uñas, como tengo uñas largas", pidió Nicole sintiéndose discriminada por algo.









"Pampita también tiene uñas largas y lo aprieta bien", replicó Ángel con mucha ironía. Pero Nicole no se quedó atrás y completó: "No, no las tiene largas como yo".