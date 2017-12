¡No deja títere con cabeza! La nueva "icardeada" de Teo

A poco del escándalo con su ex compañero de equipo Roberto Ovelar (habría intentado conquistar a su mujer), Teo Gutiérrez vuelve a dar la nota con otra supuesta "icardeada" de la que todo Colombia habla.





Los medios locales señalan que el ex River y Racing quiso conquistar, también, a la esposa de James Sánchez, la voluptuosa Karina Cruz Barros.





Incluso aseguran que el delantero fue causante de la separación de Sánchez y Karina.





teo4.jpg





Los programas de espectáculos señalaron que la propia Karina Cruz, en conversaciones privadas, les había confiado a los periodistas que Teo la había chantajeado con fotos privadas de ella para que tuvieran sexo.





teo.jpg

teo1.jpg

teo2.jpg

teo3.jpg





Incluso, le adjudicaron a la esposa de Sánchez la siguiente frase: "Teo es un patán inmaduro, sí salimos no lo niego, me acosté con él porque me chantajeó con una fotos íntimas".





Ovelar tuvo que emigrar del Junior de Barranquilla. ¿Hará lo mismo Sánchez?