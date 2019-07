Nicole, triste porque no puede ver a su hija Sienna en el día de su cumpleaños

Si alguien pensaba que el tira y afloje entrepodía tener una tregua, se equivocó.

Hoy, la hija menor de la panelista de "Nosotros a la mañana" y del deportista de Vélez, Sienna, cumple hoy 5 años de vida y, desde el entorno de la modelo, aseguran que el futbolista no permite que lo pase con su madre.

"Es una costumbre que Cubero no deje que Nicole vea a sus hijas los días que están con él", dijo una importante fuente cercana a Neumann.

Hoy se dio un hecho inédito: es la primera vez que un cumpleaños de una de las nenas cae en los días que las chicas están en la casa de su padre. En las otras oportunidades cuando alguna de las niñas cumplió años en una fecha donde la tenencia le correspondía a Nicole, "ella siempre invitó a Fabián al festejo", contó la misma fuente. Sin embargo, el futbolista no asistió a ninguna de las propuestas y mantuvo los festejos por separado.

Ante la negativa de su ex, Neumann se encuentra en Miami de mini vacaciones y volverá mañana donde festejará en privado con Sienna y su grupo de amigos del jardín, algo que ya dejó organizado de antemano.

Según agregan, Nicole está muy triste por la decisión de su ex de no poder compartir el festejo o, en su defecto, algunas horas con su hija pero "acepta las reglas" en este conflicto que parece no tener final.