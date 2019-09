Nicole con todo contra Cubero: "Resentido crónico y encima mitómano"

Nicole Neumann sigue enojada con su ex, Fabián Cubero. A días de que la modelo rompió en llanto en vivo en la televisión por su fastidio debido a que su ex no le firmó un permiso para sacar a las tres hijas del país, Nicole volvió a apuntar contra él desde sus redes.





No fueron unos días sencillos para la modelo. Tras exponer lo sucedido, se supo que el futbolista quiso firmar el pedido a cambio de que ella levantara la cautelar que le prohibe a él y a su novia, Mica Viciconte, publicar fotos de las nenas o hablar de ellas. "En el acuerdo incluimos un permiso para ambos, y quedó nulo el de ella sola. Todavía no pudimos firmar el acuerdo porque, bueno... no se deciden ellos a firmarlo. No sé qué problema tienen. Hace poco más de un mes nos invitaron para ir de viaje y no pudimos viajar porque yo no tengo permiso para sacar a las nenas del país. Nos fuimos a Mar del Plata, no pasa nada. Obviamente que no trascendió porque yo no quiero que trasciendan esas cosas, por eso digo que todo se arma a través de una novela", reveló Poroto en "Intrusos", América, provocando aún más la ira de Neumann.









Nicole escuchó esto y trató -entre otras cosas- de mentiroso a su ex. "¿Puede alguien volverse completamente irracional, ilógico, tacaño, resentido crónico y encima mitómano? Por suerte existen los screenshots, cartas documentos y abogados que contienen las verdades", escribió la rubia en sus redes sociales.





Al mismo tiempo, la rubia echó a su abogada Guadalupe Guerrero y ahora seguramente contratará a alguien más que deberá armar una buena estrategia judicial para ir contra Cubero y su novia, Mica Viciconte.