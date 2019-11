Nicole reveló por qué ya no prioriza el sexo en su vida

Separada de Fabián Cubero (40) hace casi tres años y sin romance a la vista, Nicole Neumann (38) reflexionó sobre los vínculos de pareja, sobre el aprendizaje de estar bien con ella misma y sobre el sexo, en este momento de su vida.

"¿Por qué la gente cree que si uno no esta con un hombre al lado está triste? Eso es bastante machista. Yo, en todo este tiempo, trabajé esto de aprender a estar bien conmigo misma, que es algo que necesitaba para encarar una relación desde otro punto. Es importante aprender a estar solo y no prenderse en lo primero que se te cruza en el camino. Porque me ha pasado. Es lindo estar acompañado, pero hoy tengo tres hijas, mucho trabajo y no quiero perder mi tiempo. Mi tiempo vale oro, valoralo", dijo la modelo y panelista de Nosotros a la Mañana en Agarrate Catalina por La Once Diez.

En ese contexto, agregó: "Cuando uno esta bien con uno mismo, está centrado, te das cuenta lo que valés y hay un montón de cosas que no permitís... Hoy estoy plantada en un lugar en el que estoy más exigente, si no cumplís todo esto, ni vengas. Porque yo soy una persona muy pasional, voy con todo, te doy todo. Entonces, si no brindás lo mismo, quedate en tu casa. Tengo una vida muy ocupada, no tengo ganas de perder el tiempo, ni tengo ganas de que alguien venga a alterar mi paz, mi estabilidad".

















Escuchando con atención a la modelo, Catalina Dlugi le preguntó a Nicole si se permite el touch and go o tener una relación libre. Y ella aseguró que en este momento el sexo no ocupa un lugar central en su vida: "En esto del amor propio, la paz y la estabilidad, me encuentro en un momento en el que valoro otro tipo de conexiones, lo sexual no me deja nada, tiene que haber otras cosas. No sé si es porque tengo otra edad. Prefiero el celibato por un tiempo prudente".