Nicole Neumann vs. Jorge Rial protagonizan: la pelea del momento

La semana pasada, el conductor de "Intrusos", Jorge Rial, aclaró sobre la posibilidad de que Nicole Neumann se sume a su panel. "Yo soy sincero, todo bien con ella, pero no. La podés contratar en función de sus temas, pero cuando no tiene temas, ¿qué hacés? La tenés maquillada", expresó.





La aclaración de Rial generó un poco de revuelo en las redes sociales y un usuario le mandó a la modelo el siguiente mensaje.





Qué linda verla a @nikitaneumann tan alegre, desenvuelta, haciendo chistes. Así no dicen, como el pelo... de Rial que no sirve más que como modelo. Bravo Nicole sos hermosa y te re banco





Ante el hecho, muchos creyeron ver una dura pelea entre las partes y Nicoledecidió usar su cuenta de Twitter para aclarar el tema.





Sin embargo, ante el primer RT, Rial no se llamó a silencio y la trató de "zorrita": "Nicole es zorra. Es zorrita. Porque ella habla de tibieza, pero yo la veo con todo cuando la descongelan, como cuando dejás abierta la heladera. El otro día retweeteó algo en donde a mí me trataban de pelot..., o algo así. O le puso 'me gusta'. Digo, si alguien tiene opinión, lo dice. Eso de ir por atrás y hacer las cosas es de zorrita", expresó Jorge.





Y la respuesta de Nicole fue contundente: