Nicole Neumann: "Sería genial que podamos tener una buena relación con Fabián"

Nicole Neumann se refirió al vínculo que le gustaría mantener con el padre de sus hijas –Indiana, Allegra y Sienna- a tres años de su separación y en medio de continuos conflictos con Fabián Cubero y su novia, Mica Viciconte.

"Sería genial que podamos tener una buena relación con Fabián. Pensé que iba a suceder desde un primer momento o, por lo menos, sucediendo hace un rato. Ya van 3 años de la separación, hay días en los que pierdo la esperanza. Ni siquiera por mí sino por nuestras hijas", afirmó la modelo en diálogo con el ciclo radial "Agarrate Catalina".





"Intenté muchas veces dar el primer paso, de todas las maneras posibles. El clic que corresponde es del otro lado, cualquier tipo de relación es de a dos. Con un solo remo, ningún bote va a ningún lado", indicó.

A su vez, prefirió no confrontar con los dichos de Viciconte: "Es terrible, pero no tengo más ganas de darle entidad ni material a ese capítulo. No voy a engancharme en esta porque es una falta de respeto total a mis hijas. Pampita me defendió también. Es gente que siempre quiere dar la nota con algo, pero como no puede hacerlo con algo propio tiene que hacerlo con lo ajeno. Nuevamente mis hijas en el medio, debería respetarlas".

Mica y Cubero



Y aclaró: "Hay días en que estoy bien y otros donde me siento mal, en los días más chotos estas cosas no me resbalan. Hago catarsis en mi casa, no frente a las cámaras. Me agarro un chocolate, pongo Netflix y me acuesto con mi perrita. Ahí descargo todo".

