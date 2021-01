Nicole Neumann se refirió al viaje de sus hijas a México

“Yo no voy a contestar nada. Pero todo lo que esté haga fuera de la ley, está en manos de mis abogados”, arrojó Nicole, cuidando cada palabra, en un marco de presentaciones y bozales legales.

Además señaló que tiene comunicación con sus hijas y explicó que su ex pareja no le puede negar eso porque caería en un delito. Pero aclaró que para tener comunicación directa “les regalé celulares para no tener que pasar por él”.

Si bien Nicole no confirmó ni negó la información de Karina, dejó en claro que la responsabilidad del padre o la madre es avisarle a la otra parte. “Yo tengo que avisarle cuándo me voy, adónde me voy y cuándo regreso. Los contactos de dónde voy a estar”, indicó Nicole, dejando entrever que Cubero no cumplió con ese acuerdo.