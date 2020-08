Nicole Neumann reveló cómo se dio cuenta que había perdido el olfato

El lunes 3 de agosto, Nicole Neumann contó el resultado del test que se había realizado le dio positivo y que tenía coronavirus. “Soy asintomática”, indicó en ese momento y reveló sus sensaciones cuando le dieron el resultado. “Entré en pánico, se me vino el alma al piso”, dijo y agregó que se quedó durante unos minutos encerrada en su habitación.

Ya recuperada, este domingo visitó la mesa de Mirtha Legrand se refirió a cómo vivió a sus días de aislamiento tras confirmarse su diagnóstico y, además, expresó cuáles fueron los síntomas que la pusieron en alerta. “Tenía un picor de garganta durante cinco días bastante fuerte. Era un ardor bastante feo. Después te provoca un sueño extra, un cansancio general”, contó, en el ciclo que desde marzo conduce Juana Viale. “Por ahí te agitás mucho. Yo me quedé sola en una casa con las tres chiquitas, cinco mascotas y me lo pasaba cocinando. Eso te provoca un mínimo mareo”, agregó.

Su mayor preocupación se generó cuando al vaciar un florero descubrió uno de los principales síntomas del virus. “Al sexto día me di cuenta que había perdido el olfato. No lo registraba mucho, pero cuando fui a cambiar un florero tiré el agua y mis hijas empezaron a hacer arcadas. ‘Mamá, qué olor', me decían y ahí fue cuando me di cuenta que no estaba oliendo nada. Perdí el olfato”, aseguró la modelo.

“Yo soy muy hipocondríaca. Por eso soy tan obsesiva con los cuidados”, reconoció quien se sorprendió con el resultado del hisopado cuando hace más de dos semanas se confirmó que tenía coronavirus. Recordemos, que el pasado lunes se produjo el regreso a su lugar en Nosotros a la mañana, ciclo que conduce el Pollo Álvarez en las mañanas de El Trece.

En esa oportunidad, la modelo indicó que la primera en presentar síntomas fue Daniela, la empleada doméstica que vive con ella y cuida a sus hijas Indiana, Allegra y Sienna. “Pagué cinco hisopados. El de mis tres hijas, el mío y el de Daniela. Los hicimos de manera privada”, sostuvo quien lamentó que se haya difundido la noticia. “Me obligaron a hablar en el día siete de mi enfermedad. A mí me hubiera gustado contarlo después de pasarla”.

Al mismo tiempo, describió como “una sensación molesta” la del hisopado y aseguró que dos de sus tres hijas decidieron hacérselo de manera voluntaria ya que no era necesario. “Ellas quisieron saber”, explicó y habló de los síntomas que tuvo la niña a la que le dio positivo. “Yo no quería hablar de mis hijas, ni que se hablara de su salud, pero no me queda otra que aclarar”, dijo luego de que en otro programa de televisión afirmaran que una de sus niñas se había contagiado.

“Tuvo muchos días de cansancio, estuvo en la cama. También le ardían los ojos, no podía abrirlos”, aseguró y agradeció a las amigas que viven en el mismo barrio de ella -en zona norte- que le acercaron la medicación que no llegaba hasta la puerta de su hogar.

