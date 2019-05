Nicole Neumann con los tapones de punta contra Cubero y su novia

Nicole Neumann realizó un fuerte descargo luego de escuchar las críticas que recibió por la guerra que mantiene con Fabián Cubero y Mica Viciconte.





En "Pamela a la tarde" los panelistas aseguraron que ni ella ni el futbolista están cuidando a sus hijas y Carmela Bárbaro aseguró que Viciconte era la víctima. "Se están llevando puestas a las nenas", opinó otro panelista.





Minutos después de esto, la modelo escribió un largo descargo en Instagram, y dio a entender que hay conflictos delicados con su ex pareja que la Justicia tomó en cuenta para enviar una medida cautelar en pos de proteger la intimidad de las tres niñas.





"No tienen idea de lo que hablan, una lástima. Ni los tiempos, ni las formas, ni lo que pasa el día a día... sólo que yo no divulgo intimidades y demases, ni pienso hacerlo. Crean que si hay abogadas de familia actuando y la Justicia concede los pedidos, es porque pasan cosas que así lo ameritan", aseguró.





La modelo siguió: "No deberían opinar sin conocimiento de causa sobre cosas tan íntimas, ni juzgar sin saber la interna real. Yo no voy a exponer lo que pasa en mi familia por respeto a mis hijas y su padre. Lo que suceda del otro lado, me excede. Esta es mi forma y mi manera de resolver lo que no se puede (lamentablemente) con lógica y diálogo. Respeten. Gracias".

Mica Viciconte







"Me cansé de las 'giladas' y las acusaciones, ¿se nota? ¡¡¡Y sí.... puede pasar algún que otro día!!! ¡¡¡Lo mejos es vivir sus propias vidas y tener contenido propio!!! (Consejo). Aprovechen ahora, porque después se me pasa este momento 'contestatario' y me importa todo lo que digan sin saber", remarcó.

NICOLE 1







Y este miércoles en "Nosotros a la mañana" (El Trece), Nicole agregó: "Es un tema delicado, no es un juego y está mi familia y mis hijas involucradas en el medio. Yo estoy pidiendo proteger la intimidad de ellas y no me esperen porque no tengo más nada para decir, ya se habló con las abogadas y quedará todo en la intimidad de la familia. Esperemos se resuelva todo esto".