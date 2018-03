Nicole Neumann es muy cruel: le envió un hiriente mensaje a Ivana Figueiras

Un personaje que cobró protagonismo en la separación de Nicole Neumann y Poroto Cubero fue Ivana Figueiras, quien tomó partido por el futbolista y se quedó con el local de ellos.





Hace un tiempo, Neumann le envió un fuertísimo mensaje intimidatorio a Figueiras por WhatsApp, que fue publicado en Pamela a la tarde.





"Ojo que sé mucho de vos. Drogas, intentos de suicidios y demás con criaturas al pie... cosas reales, no como tus pendejadas... no me busques... ¿¿¿Vos te miraste cómo quedaste hecha pelota de cuerpo??? ¡¡¡Por favor!!! Hablá donde no hagas agua. Escupir para arriba puede ser muy peligroso", asegura en el mismo.





0029017304.jpg





Sobre este mensaje, Figueiras detalló: "El mensaje es real. Me lo mandó Nicole hace dos o tres meses porque yo subí una historia a Instagram con mi novio riéndome porque tenía él el labio hinchado. Y se ve que una seguidora le avisó a Nicole, que atacada se lo autoadjudicó porque yo nunca la nombré a ella en el video".





"Era un chiste interno con mi pareja. A raíz de ese video me amenazó, la verdad fue horrible. Primero que no es verdad y segundo, si fuera verdad, es algo que sería un problema mío. Me pareció muy fuerte, muy agresivo. De última, si me quería decir lo del cuerpo, pero ya hablar de temas tan graves como drogas, suicidio, me pareció una locura", concluyó.





Fuente: Rating Cero