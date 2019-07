Nicole Neumann enfureció tras las fotos de Mica Viciconte en el cumple de Sienna

Nicole Neumann compartió en las últimas horas en las redes sociales fotos de su nueva escapada a Miami, Estados Unidos.





Mientras tanto, en Argentina, Micaela Viciconte y Fabián Cubero mostraron algunas imágenes de la fiesta por los cinco años de Sienna, quien cumplió años este miércoles.





A pesar de que la panelista de "Incorrectas", América, no puede publicar fotos de las hijas de Nicole por una medida cautelar, terminó mostrando unos pocos detalles de la celebración.





La rubia mostró en Instagram Stories la foto de la torta, decorada con un gran unicornio, y la preparación de otra torta. Además, le sacó una foto a Poroto mientras él sostenía un juguete.

viciconte cubero.jpg







Lo curioso es que Nicole Neumann no pudo estar con su hija en esta fecha especial. Allegados de la modelo le contaron a este medio que la panelista de "Nosotros de la mañana" no pudo estar presente ya que justo fue el día en que la pequeña la pasaba con su padre, algo que la tuvo triste por no poder compartir ese día tan especial con su hija.