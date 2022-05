Nicole Neumann dio positivo de Covid-19

Nicole recordó que ella ya transitó por la enfermedad el año pasado. "Estoy en mi casa, aislada. Hay una nueva ola. Lo están diciendo en todos lados. Hay un montón de gente que está transitando el COVID. Yo ya lo había tenido hace un año y medio", añadió.

Por último, la modelo explicó que está inoculada y, por recomendación médica, hará reposo. "Tengo dos vacunas, me iba a poner la tercera y no llegué. Gracias a los que me preguntan cómo estoy. Todo bien, a guardarse hasta dar negativo. A seguir cuidándose", cerró.