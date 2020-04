Nicole Neumann y otro cruce con Poroto Cubero por la custodia de sus hijas: "La pasé mal"

Nicole Neumann volvió a denunciar a su ex Fabián Cubero por la custodia de las tres hijas que tienen juntos. Desde que se separaron la modelo y el ex futbolista las cosas entre ellos se volvieron una guerra y en el medio quedaron las tres hijas de ambos.

Ahora, en plena cuarentena obligatoria la rubia contó que cuando su ex se llevó a sus hijas a pasar unos días con él creyó que no las iba a devolver porque el ex jugador se las quedó más días de lo que habían pautado.

"Desde que me separé paso por esto, porque están días con el padre y días conmigo. Me parece bárbaro, es como tiene que ser. Pero en un momento (de la cuarentena) la dejé de pasar bien. Ellas tenían que ir 5 días, hubo feria judicial, no sé por qué, porque no estamos de vacaciones y los abogados pueden seguir trabajando, y decretaron que se queden 12 días", reveló al ciclo Agarrate Catalina por La Once Diez.

"Ahí la empecé a pasar mal. Es difícil cuando la gente crea sus propias reglas, leyes y nadie puede estar en la calle para defender los convenios firmados. Ahí la pasé mal. En algún momento dije: '¿Las volveré a tener?'. Tuve angustia", agregó la modelo.

Catalina Dugli le preguntó por la posibilidad de llegar algún día a un acuerdo con el futbolista, pero ella contestó: "Es muy complicado. ¿Cómo hacés entrar en razón a alguien que tergiversa la realidad y se justifica con mentiras? ¿Qué batalla estás luchando contra la madre de tus hijos? ¿O contra el padre?".