Nicole Neumann criticó a Nacha Guevara por Lola Latorre

"Se desniveló porque perdieron el tren. Se nota mucho ahora la diferencia. Lucas (Spadafora) vos sos muy afinado y está bien, pero se nota que están fuera de cancha. Nos hemos acostumbrado a ver parejas más evolucionadas así que bueno, sigan trabajando", siguió la actriz, ignorando a la hija de Yanina y Diego.

Yanina Latorre explotó contra Guevara y aclaró que su hija no seguirá en el programa tras esto: "Me está llamando todo el mundo para que la saque de ahí y ya está, no vuelve. Y todos me chupan un huevo, todos. Nadie va a maltratar a Lola, que fue con una dignidad tremenda".

"Acabo de decidir que mi hija no vuelve al Cantando. A ella ni Nacha ni nadie le dicen caso perdido. Que mina de mier... 80 años al pedo. Nacha Guevara me da vergüenza, que se ocupe de sus hijos. Que cuente eso, no? Que suerte que no fui. Lola me llamó llorando desesperada. Alguien hace todo tan perfecto como para ajusticiar así a una chica de 19?", siguió enardecida.

En este marco, Nicole Neuman dio su postura sobre lo sucedido anoche en el programa: "Una artista no le puede decir ‘sos un caso perdido’ a una chica que está en crecimiento, evolucionando", dijo la modelo en "Nosotros a la mañana".

"Hay que bancar a los pibes. Lola ya pagó la condena que le había puesto la producción, por decirlo de algún modo. ¿Qué sentido tiene que siga ahí si le van a seguir recriminando lo de la fiesta?", agregó El Pollo Alvarez.

"Es un certamen en el que sabés que te expones a un montón de cosas y eso también mantiene en vilo al público", cerró Tomás Dente.