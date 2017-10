Nicole Neumann: "A Pampita no le recordé que quiso atropellar a su mamá"

El jueves Pampita entrevistó a Nicole Neumann en su programa "Pampita Online" y se confirmó la "guerra" entre ambas modelos, que parecía haberse terminado semanas antes cuando la situación había sido al revés.





"No somos enemigas, era algo del pasado y me hubiese gustado terminarlo distinto, ella se perdió la oportunidad", indicó Pampita este viernes en horas de la mañana, pero Nicole retrucó los motivos por los cuales no se reconciliaron.





"Trató de meter cizaña en un montón de temas, yo lo podría haber hecho en mi programa tranquilamente, tiene un montón de temas con su madre, con sus ex, con sus actuales. Pensé que iba a ser en el mismo tono, no puse trabas porque no me esperaba un montón de cosas", contó Nicole sobre la entrevista.





Y, durísima, detalló: "Cuando quería meter el dedo en la llaga sobre la relación con mi mamá y mi hermana yo le podría haber contestado qué pasó esa vez que quiso pasarle con el auto por arriba a la madre, o cuando empezó con 'vos dejaste a uno por el otro y a otro por el otro', le podría haber dicho 'si, como vos con (Martín) Barrantes y (Benjamín) Vicuña'".





Además, la indicó que la jurado el Bailando era "mala persona" y se distinguió: "Podría haberle entrado por ese lado en mi programa pero quería que realmente podríamos dejar a tras algún tipo de bronca entre nosotras. No me salió, no tengo esa maldad espontánea. Para comportarme realmente me comporté como una mala persona tener que hacerme algo muy fuerte, herirme. En el momento no me doy cuenta y tampoco me gusta pagar con la misma moneda".





En cuanto a los conflictos por el apodo de "Muqui", detalló: "Se hablaba de ella pero por sus malos actos como compañera. No era para reírse, para no difamar le decíamos 'Muqui', como 'Pepita'. No fue bullying, no se está hablando de nada indigno ni nada que haya que burlarse. Lo usé pero no lo puse".





Fuente: ratingcero