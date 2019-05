Nicole fue lapidaria con el video sexy de Mica Viciconte y Cubero: "Ya no tenemos 20"

Nicole Neumann opinó al aire sobre el video sexy de Fabián Cubero y Mica Viciconte a puro jabón que compartió la modelo en Instagram.





Mica y Poroto grabaron un sensual videoclip de la canción "Punto G", de la joven cantante Karol G.

"Como mamá, ¿qué te pasa con que el papá de las chicas aparezca haciendo estos videos?", le preguntó Andrea Cambell a Nicole en "Nosotros a la mañana", El Trece.





Y ella respondió al respecto: "Mientras no sean cosas en las que se exponen por demás a mis hijas (Allegra, Indiana y Sienna) o que se las utiliza para obtener seguidores o comentarios públicos, no me interesa para nada, no me afecta, no me nada"

Y señaló: "Por suerte, a mis hijas no les llegó nunca nada en el colegio y ella no ven tele, salvo dibujitos animados".





"Esas son percepciones personales que no las voy a expresar públicamente... Pero estamos grandes, igual. Ya no tenemos 20, ni 15", cerró picante Neumann.