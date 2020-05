¿Con quién? Nicole confesó que se le escapó la lengüita con un galán

Nicole Neumann, que hace unos días calentó Instagram con su foto de famosos en cuarentena, en la cama y con barbijo, confesó que "se me escapó la lengua" con Joaquín Furriel en una tira en la que le tocó besarlo. "A mí me encantaba", dijo.

En sus tiempos de actriz, Nicole Neumann fue convocada para participar de una novela en la que actuaba Joaquín Furriel, que hacía un tiempo había protagonizado Jesús, el heredero. "A mí me encantaba. Me llaman para participar en una tira con él y me tocó besarlo. Se me fue la lengua porque no estoy acostumbrada a dar besos ficticios, y uno orgánicamente besa con la lengua apasionadamente", confesó en Nosotros a la mañana para la sorpresa de sus compañeros.

Como otros famosos en cuarentena, Nicole hace sus salidas diarias en el programa de El Trece desde su casa, vía skype, dado que convive con sus tres hijas menores de edad y no tiene quién las cuide.

Después de la confesión, Nicole agregó que no pasó nada con Joaquín Furriel porque ella estaba comprometida.

E inmediatamente recordó una mala experiencia con un actor mayor, de quien no dio el nombre: "Una vez, cuando era menor, me tocó una escena con un actor mayor que luego derivó en mensajes en el contestador. Eso que hoy seria acoso, en su momento uno no se daba cuenta. Horrible, porque yo tenía 15 y él era mayor".